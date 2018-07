Kurz vor zehn Uhr sind am Mittwoch zwei Fahrzeuge frontag in der Route de Longwy in Rodange kollidiert. Drei Personen wurde bei dem Unfall verletzt.

Drei Verletzte bei Frontalkollision

Kurz vor zehn Uhr sind am Mittwoch zwei Fahrzeuge frontal in der Route de Longwy in Rodange kollidiert. Drei Personen wurde bei dem Unfall verletzt. Nähere Angaben liegen zu diesem Unfall nicht vor.

Foto: CIS Petingen

Die Leitstelle der Rettungsdienste, CSU 112, meldet zudem sechs weitere Unfälle mit Verletzten. So wurde ein Fußgänger kurz vor 15 Uhr zwischen Bettemburg und Peppingen von einem Auto erfasst. Darüber hinaus wurde jeweils eine Person bei Unfällen gegen 14 Uhr zwischen Boxhorn und Asselborn, etwa zur gleichen Zeit in der Avenue Kennedy in Kirchberg, gegen 7.15 Uhr in der Rue Lohr in Mersch und gegen 9.40 Uhr auf der Autobahn A13 zwischen Frisingen und Altwies verletzt.



Am Dienstagabend war es zudem auf der Autobahn A1 zu einem weiteren Unfall gekommen. Hier war ein Motorradfahrer bei einem Sturz am Gaspericher Kreuz verletzt worden. Zudem hatte nach dem Unfall auch das Motorrad Feuer gefangen.