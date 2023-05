Nach einem Überfall auf eine Gruppe Jugendliche konnten die mutmaßlichen Täter mitsamt ihres Diebesgutes gefasst werden.

In der Haupstadt

Drei Tatverdächtige nach Überfall gestellt

(mar) - Am Mittwoch hat sich gegen 17.00 Uhr eine Person bei der Polizei gemeldet, nachdem sie und ihre beiden Begleiter am Boulevard Franklin D. Roosevelt in Luxemburg-Stadt von einer Personengruppe überfallen worden waren. Bei Verweigerung, ihre Wertgegenstände auszuhändigen, wurde den drei Jugendlichen Schläge von den jungen Tätern angedroht.

Nach dieser Drohung händigten die drei schließlich doch ihre Wertgegenstände aus. Danach gelang es ihnen jedoch einen Teil des Diebesgutes wieder zurückzubekommen. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung konnten drei Tatverdächtige gestellt werden, in deren Besitz das Diebesgut sichergestellt wurde.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden zwei minderjährige Personen, in den sozialpädagogischen staatlichen Erziehungsanstalten in Burglinster und Schrassig untergebracht. Der dritte Tatverdächtige wurde am Mittwoch dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den Mann, der daraufhin in die Strafvollzugsanstalt nach Sanem überstellt wurde.



