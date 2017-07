(str) - Am frühen Dienstagmorgen hat die Polizei drei Männer nach einem Einbruch in die Fahrzeugverwahrstelle der Ordnungshüter festgenommen. In der Halle in der Rue des Siderugistes in Belval werden alle Fahrzeuge unter Verschluss genommen, die entweder von der Polizei wegen Verkehrsdelikten beschlagnahmt wurden oder wegen Falschparkens abgeschleppt werden.

Obwohl es sich von selbst versteht, dass dieser Ort alarmgesichert und kameraüberwacht ist, hatten gegen drei Uhr mehrere Personen versucht, dort einzudringen.

Zwei Männer konnten noch in der Halle festgenommen werden. Sie trugen mehrere gestohlene Werkzeuge bei sich. Kurze Zeit später wurde in unmittelbarer Nähe der Halle ein dritter Tatverdächtiger festgenommen, sowie ein Auto mit gestohlenen Kennzeichen sichergestellt.



Die drei Männer wurden einem Untersuchungsrichter vorgeführt. Der Wagen wurde beschlagnahmt.