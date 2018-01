(miz) - Die Veranstalter der Tourismus-Messe "Vakanz" ziehen eine erste positive Bilanz. Laut Presseschreiben wurden am Wochenende mehr als 29.000 Besucher in den Hallen von Luxexpo The Box in Kirchberg gezählt. Das sind rund 6000 Besucher mehr als noch im Vorjahr.



Dieses Jahr haben 200 Experten aus der Tourismusbranche an der "Vakanz" teilgenommen.



Die Veranstalter und Teilnehmer der Messe hoffen, dass sich der Erfolg der "Vakanz" in den kommenden Monaten auch in der Zahl der Reisebuchungen widerspiegeln wird. „Die Messeangebote, das Unterhaltungsprogramm, die Gewinnspiele und die anderen Highlights haben das Messepublikum begeistert. Damit haben wir eine exzellente Grundlage geschaffen, um die Auflage des Jahres 2019 vorzubereiten“, so Morgan Gromy, CEO von Luxexpo The Box.

Sehen Sie im Video, was sich die Besucher von der Messe erwartet haben:







