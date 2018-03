Von Samstag an ist wieder ein ganzes Dorf im Péckvillercher-Fieber. Drei Tage lang wird die 62. Auflage der Éimaischen in Nospelt gefeiert.

Drei Tage Péckvillercher-Fieber in Nospelt

Von Samstag an ist wieder ein ganzes Dorf im Péckvillercher-Fieber. Drei Tage lang wird die 62. Auflage der Éimaischen in Nospelt gefeiert. Beginnen tun die Festlichkeiten mit einem Konzert der Coverband Providers am Samstagabend gegen 20 Uhr im großen Zelt.



Am Sonntag heißt es „Éimaischen goes Millennium“. Bei dieser Party, ebenfalls von etwa 20 Uhr an, werden die besten Lieder aus den Achtziger bis heute versprochen.

Die meisten Besucher werden aber am Ostermontag in den Straßen von Nospelt erwartet. Diese sind dann für den Verkehr gesperrt und fest in den Händen der „Aulebäcker“. Auf 15 Ständen werden diese ihre „Péckvillercher“ anbieten.



Auch dieses Jahr wird „Usch“ seine Kunst vorführen. Foto: Pierre Matgé

Unter ihnen Eugène Biver, besser bekannt als „Usch“, dessen nummerierte Péckvillercher aus Nospelter Ton bereits am frühen Morgen Sammler nach Nospelt anziehen. Auch dieses Jahr wird das Raku-Verfahren, eine spektakuläre Brennmethode von Tonfiguren, vorgeführt, während die Georges- Kayser-Altertumsfuerscher Einblicke in die keltische Lebensweise gewähren werden.



Auch Animationen für Kinder sind vorgesehen, darunter die Möglichkeit, Ton zu verarbeiten. Wie es aus gut unterrichteten Kreisen heißt, soll auch der Osterhase der Nospelter Éimaischen einen Besuch abstatten. Organisiert werden die Festlichkeiten von der gemeinnützigen Vereinigung „Emaischen asbl.“



Um am Ostermontag nach Nospelt zu gelangen, setzt diese einen Buspendeldienst ein. Dieser fährt im Zehnminutentakt von Kehlen aus. Haltestellen sind in der Aktivitätszone und bei der Zentralschule. Das komplette Programm ist im Internet nachzulesen.