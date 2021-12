In puncto lange Wochenenden kommen Arbeitnehmer im neuen Jahr besser davon als 2021. Eine geschickte Urlaubsplanung lohnt sich.

Feier- und Brückentage 2022

Drei Tage im neuen Jahr, an denen sich "Congé" lohnt

Diane LECORSAIS In puncto lange Wochenenden kommen Arbeitnehmer im neuen Jahr besser davon als 2021. Eine geschickte Urlaubsplanung lohnt sich.

Die Weihnachtsfeiertage fielen auf ein Wochenende, der Neujahrstag wird dies ebenso. Und auch an vielen anderen Tagen im Jahr 2021 gingen Arbeitnehmer, Schüler und Studenten leer aus – so zum Beispiel am Tag der Arbeit am 1. Mai und am Europatag am 9. Mai, die auf einen Samstag beziehungsweise Sonntag fielen. Für lange Wochenenden bot das zurückliegende Jahr demnach nicht allzu viele Gelegenheiten. Für 2022 sieht es etwas besser aus.

Mit einem langen Wochenende beginnt das neue Jahr leider nicht, fällt der Neujahrsfeiertag doch auf einen Samstag und somit einen für die meisten ohnehin arbeitsfreien Tag. Bleibt noch der Sonntag, um sich von der Silvesternacht zu erholen – und energievoll ins neue Jahr zu starten. Diese Energie werden viele wohl benötigen, lässt der nächste Feiertag zu Jahresbeginn doch stets auf sich warten.

Ostermontag am 18. April

Zumindest für die Schüler gibt es im Februar einen ersten Lichtblick: Am Samstag, dem 12. beginnen die Karnevalsferien, sie dauern bis zum 20. Februar. Der März hält indes keinerlei freie Tage bereit, noch dazu geht in der Nacht vom 26. auf den 27. März eine Stunde verloren. Dafür stehen ab dem 2. April für viele die Osterferien an, und diese dauern bis zum Ostermontag, dem 18. April, inklusive. Wer keine Ferien hat, kann sich also zumindest über ein langes Osterwochenende am 16., 17. und 18. April freuen.

Europatag am 9. Mai

Der Mai beginnt derweil mit einem Déjà-vu: Wie schon im zurückliegenden Jahr fällt der 1. Mai auch 2022 auf ein Wochenende, diesmal ein Sonntag. Einen freien Wochentag gibt es für Arbeitnehmer somit nicht. Die Entschädigung gibt es aber schon wenige Tage später: Am 9. Mai ist Europatag – seit 2019 gilt er in Luxemburg als gesetzlicher Feiertag. 2021 fiel auch er auf ein Wochenende. Diesmal sieht es besser aus: Der 9. Mai ist ein Montag und beschert uns somit ein langes Wochenende.

Christi Himmelfahrt am 26. Mai

Im Mai werden Arbeitnehmer aber noch ein weiteres Mal verwöhnt, dies mit Christi Himmelfahrt am 26. Dieser Feiertag fällt immer auf einen Donnerstag. Wer die Urlaubsplanung geschickt angeht und noch dazu den Freitag, 27. Mai ergattern kann, kann sich über ein vier Tage langes Wochenende freuen. Schüler gehen in diesem Fall jedoch leer aus: Christi Himmelfahrt fällt in die Pfingstferien, die vom 21. bis zum 29. Mai dauern – für sie also ohnehin ein freier Tag.

Pfingstmontag am 6. Juni

Doch auch hier lässt die Entschädigung nicht lange auf sich warten: Der Pfingstmontag ist in diesem Jahr erst nach den Schulferien – er wird am 6. Juni 2022 begangen. Ein Montag – und somit die nächste Gelegenheit für ein langes Wochenende.

Nationalfeiertag am 23. Juni

Und das Nächste folgt sogleich, wenn man denn auch in diesem Fall vorzeitig plant. Der Nationalfeiertag am 23. Juni fällt im neuen Jahr auf einen Donnerstag. Hier lohnt es sich, für den 24. „Congé“ zu beantragen und von gleich vier freien Tagen zu profitieren.

Mariä Himmelfahrt am 15. August

Schüler und Lehrer werden derweil schon den Sommerferien entgegenfiebern. Sie beginnen offiziell am 16. Juli und dauern bis zum 14. September. Für all diejenigen, die nicht mehr die Schulbank drücken und demnach arbeiten müssen, hält der August aber immerhin einen freien Tag bereit – Mariä Himmelfahrt am 15. August. Das Beste: Er fällt auf einen Montag – wieder ein langes Wochenende.

Den Halloween-Tag vormerken

Und dieses sollte man nutzen, denn bis zum nächsten Feiertag wird es dauern. Am Samstag, den 29. Oktober, beginnen die Allerheiligenferien, und die warten sogleich mit einer Extra-Stunde auf: In der Nacht zum 30. Oktober werden die Uhren auf Winterzeit zurückgestellt. Die Ferien dauern bis zum 6 November. Wer nicht sowieso frei hat, sollte sich zumindest den 31. Oktober vormerken. Ein Montag, auf den mit Allerheiligen am 1. November ein Feiertag folgt. Auch hier bietet sich die Gelegenheit, mit einem Urlaubstag von gleich vier freien Tagen – plus die Extrastunde – zu profitieren.

Nur wenige freie Tage zum Jahresende

Die Weihnachtsferien beginnen im neuen Jahr spät – am Samstag, dem 24. Dezember. Demnach sieht es zu Jahresende ähnlich aus wie in diesem Jahr: Der erste Weihnachtstag fällt auf einen Sonntag; mit dem 26. Dezember gibt es nur einen freien Tag. Und auch an Neujahr 2023 werden die meisten leer ausgehen: Er fällt auf einen Sonntag. Zur Arbeit müssen die meisten somit gleich am 2. Januar, Schüler dürfen sich hingegen freuen: Die Weihnachtsferien dauern 2023 bis zum 8. Januar.

