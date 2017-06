(vb) – Fast kein Wochenende ohne schweren Motorradunfall. Verkehrsminister François Bausch will nun härter durchgreifen.

Früher als sonst hat in diesem Jahr die Zeit der Motorradunfälle begonnen. Während sonst die ersten Verletzten mit Beginn der Schönwettersaison zu beklagen sind, geschah es in diesem Jahr schon am 26. Februar. Eine Gruppe von vier Motorradfahrern versammelte sich zu einer gemeinsamen Ausfahrt. Auf der Landstraße zwischen Hassel und Dalheim erwischte es den 46 Jahre alten Luxemburger. Er stürzt in einer langgezogenen Kurve und gerät unter die Leitplanke. Für den Schwerverletzten kommt jegliche Hilfe zu spät – er verstirbt kurze Zeit später.

Nahezu jedes Wochenende kommt es zu schweren Motorradunfällen. Bisher haben vier Biker auf Luxemburger Straßen ihr Leben verloren und die Saison ist noch lange nicht vorbei.

Immer wieder stürzen Motorradfahrer, fahren auf langsam fahrende Fahrzeuge wie Traktoren oder Lastwagen auf oder geraten auf die Gegenfahrbahn. Nach Informationen des „Luxemburger Wort“ wurden auf diese Weise seit Jahresbeginn 13 Fahrer verletzt.



Ballung von Unfällen



An diesem Samstag kamen die Unfälle dann geballt: Gleich drei Motorradfahrer wurden verletzt. Zwischen Tüntingen und Hollenfels war ein Motorradfahrer auf ein Auto aufgefahren. Kurze Zeit später war ein Motorradfahrer zwischen Wiltz und Kautenbach auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem zweiten Motorradfahrer zusammengestoßen. Alle drei Biker trugen schwere Verletzungen davon.



Verkehrsminister François Bausch will dies nun nicht mehr hinnehmen. Er forderte per Twitter am Samstag verstärkte Polizeikontrollen.



Ass schlëmm wivill Motoradsakzidenter mer dess Saison schon haten, dat kann net méi esou weider goen, brauchen méi Policekontrollen — Francois Bausch (@fbausch) June 10, 2017

Auf Twitter wehte ihm gleich ein rauher Wind entgegen. Häufige Reaktionen waren: „Mehr Kontrollen sind nicht die Lösung. Aufklärung und Weiterbildung wären besser.“