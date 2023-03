Zwei Insassen aus einem Auto und eine Fußgängerin überlebten den Unfall nicht.

Am Montagmorgen

Drei Personen sterben bei Unfall in Neudorf

David THINNES Zwei Insassen aus einem Auto und eine Fußgängerin überlebten den Unfall nicht.

Die Spuren des schweren Unfalls in Neudorf sind am Montagnachmittag noch zu sehen. Bei einem Zusammenprall zweier Autos sind am Montagmorgen drei Personen verstorben.

Gegen 10.10 Uhr wollten in der Rue de Neudorf, auf der Höhe einer Bushaltestelle, zwei Pkws - aus Richtung Findel kommend - einen haltenden Bus überholen. Dabei kam es zum Auffahrunfall.

Das Auto mit zwei Insassen prallte gegen ein Haus. Die beiden Insassen, der 64-jährige Fahrer und die 31-jährige Beifahrerin, verstarben an der Unfallstelle.

Bei dem Unfall wurde ebenfalls eine Fußgängerin erfasst. Auch sie erlag ihren Verletzungen noch vor Ort.

Der Fahrer aus dem ersten Auto wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

