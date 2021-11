Im Keller eines Wohnhauses in Differdingen brach in der Nacht auf Samstag ein Brand aus. Die Feuerwehr war zum Glück rasch zur Stelle.

Großeinsatz

Drei Personen bei Brand in Differdingen gerettet

Im Keller eines Wohnhauses in Differdingen brach in der Nacht auf Samstag ein Brand aus. Die Feuerwehr war zum Glück rasch zur Stelle.

(LW) - Bei einem Brand in einem Wohngebäude in Differdingen sind am frühen Samstagmorgen drei Personen gerettet worden. Alle drei Bewohner wurden danach ins Krankenhaus gebracht. Das teilte der CGDIS mit. Der Brand war gegen 2 Uhr im Keller des Wohnhauses in der Rue de Soleuvre ausgebrochen und hatte auf weitere Stockwerke übergegriffen.

Der Brand im Keller war gegen 3 Uhr in der Früh gelöscht, gegen 4.30 Uhr war auch die Feuersglut im zweiten Stockwerk endgültig beseitigt. Insgesamt 63 Feuerwehrleute aus neun Einsatzzentren waren nach Differdingen abkommandiert worden. Die Gemeindeverwaltung kümmerte sich um eine Ersatzunterkunft für die betroffenen Bewohner.

Gebrannt hat es auch in Mertzig. Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in der Rue Fred A. Gilson wurden am Freitag kurz nach 20 Uhr zwei Personen verletzt, wie der CGDIS in seinem Bulletin mitteilte. Ungefähr zur selben Zeit wurde den Einsatzkräften eine Rauchentwicklung in einem Gebäude auf der Place Marie-Paule Molitor-Pfeiffer in Differdingen gemeldet.

Kurz vor 23 Uhr ging dann ein weiterer Notruf aus der Gegend bei Koerich in der Einsatzzentrale ein: Auf dem CR105 war ein Auto in Brand geraten. Verletzt wurde in diesem Fall niemand.

