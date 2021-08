Am Samstagabend brannte in Consdorf ein Heißluftballon - drei Menschen wurden dabei teilweise schwer verletzt.

Drei Menschen verletzt

Heißluftballon fängt bei Landung Feuer

(jwi) - Am Samstag um 20.18 Uhr brannte in Consdorf in der Rue Kuelscheier ein Heißluftballon. Das meldet der CGDIS am Sonntag in seinem Bericht. Der Ballon hatte hier nach der Landung Feuer gefangen. Die drei Passagiere konnten sich eigenständig befreien. Zwei der Insassen erlitten Verbrennungen, eine Personen musste zur weiteren Versorgung mit dem Rettungshelikopter in ein Krankenhaus geflogen werden. Im Einsatz waren die Einsatzkräfte aus Echternach, Consdorf und Fels.

Zudem gab es noch weitere Brände: Auf der Strecke zwischen Breidweiler und Müllerthal sowie in Rodingen stieg Rauch aus dem Wald auf. In Münschecker sowie in Diekirch brannte jeweils ein Mähdrescher.

Gegen 21.10 Uhr kam auf der Autobahn A4 in Richtung Luxemburg-Stadt ein Fahrzeug von der Fahrbahn ab und geriet in die Leitplanke. Eine Person wurde dabei verletzt, heißt es.

