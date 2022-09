Am Donnerstag wurden drei Personen von Autos angefahren, wie das CGDIS mitteilt. In einem Fall handelte es sich um Mutter um Sohn.

Polizeibericht

Mutter und Sohn auf Fußgängerüberweg angefahren

Am Donnerstag wurden drei Personen von Autos angefahren, wie das CGDIS mitteilt. In einem Fall handelte es sich um Mutter um Sohn.

(lm) - Drei Menschen wurden seit Donnerstagnachmittag von Autos angefahren und dabei verletzt, wie das CGDIS in seinem heutigen Morgenbericht mitteilt.

Um 17.04 wurden in Heisdorf an der Kreuzung zwischen der Rue de Luxembourg und der Rue de Mullendorf eine Mutter mit ihrem Sohn von einem Lieferwagen angefahren. Der Fahrer habe die Fußgänger beim Abbiegen übersehen, wie es vonseiten der Polizei heißt.

Sowohl die Frau als auch ihr Sohn trugen Verletzungen davon. Die Rettungsdienste aus Lintgen, Steinsel und der Hauptstadt eilten zum Unfallort und kümmerten sich um die Erstversorgung. Anschließend wurden die beiden zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Führerscheinentzug

Weiter meldet das CGDIS, dass auch in der Nacht zu Freitag um 1.19 Uhr noch eine Person angefahren wurde. Diesmal kam es in Eich in der Rue d'Eich zum Verkehrsunfall. Wie die Polizei informiert, sei der Unfallfahrer in Richtung Beggen unterwegs gewesen, als er gegen ein stationiertes Auto fuhr.

Dabei erfasste er unglücklicherweise auch den Fahrer dieses Wagens, der zum Zeitpunkt des Aufpralls hinter seinem Wagen stand. Letzterer wurde am Bein verletzt und zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Die Wehren aus der Hauptstadt waren vor Ort.

Wie sich später herausstellte, stand der Unfallfahrer unter Alkoholeinfluss. Der Führerschein wurde ihm entzogen.

Verkehrsinfos auf unserer Serviceseite.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.