Zeugenaufruf der Polizei

Drei Männer attackieren Busfahrer

Drei betrunkene Männer rächten sich am Freitag, nachdem sie aus einem Bus gebeten wurden.

(TJ) - Am Freitagabend kam es in Luxemburg-Neudorf zu einem ebenso ungewöhnlichen wie auch besorgniserregenden Vorfall: Drei Männer - scheinbar betrunken - benahmen sich in einem Bus, wie die Polizei schreibt, „daneben“. Der Busfahrer bat sie in der Rue André Vésale, auszusteigen.

Nachdem der Bus an der nahegelegenen Endstation gewendet hatte und zurückfuhr, versperrten die drei Gestalten den Weg. Als der Fahrer anhielt, sprühten sie ihm duch das offene Fenster Pfefferspray ins Gesicht und flüchteten.

Der Busfahrer musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 244 40 1000 zu melden. Bislang ist lediglich gewusst, dass es sich bei den drei Übeltätern um junge Männer nordafrikanischer Herkunft handelt.

