Drei Kinder im Auto: Betrunkene Fahrerin aus dem Verkehr gezogen

Die betrunkene Fahrerin, die in Hollerich Schlangenlinien gefahren ist, musste ihren Führerschein abgeben.

(SC) - Am Samstag meldete ein Zeuge der Polizei gegen 18 Uhr ein Fahrzeug, das in der Route d'Esch in Hollerich Schlangenlinien fuhr. Die Polizei schickte einen Streifenwagen aus und die Beamten konnten den Wagen schnell ausfindig machen.

Sie hielten die Fahrerin des Autos an und mussten bald feststellen, dass sie betrunken war. Im Auto der alkoholisierten Fahrerin saßen drei Kinder. Der Führerschein der betrunkenen Fahrerin wurde eingezogen und die Beamten errichteten ein Protokoll.

Zu einem weiteren Vorfall im Straßenverkehr kam es am Sonntagmorgen gegen 10.40 Uhr in Niederkerschen. Einsatzkräfte aus Käerjeng und Petingen mussten zu einer Unfallstelle in der Rue J. Hemmer eilen, nachdem dort ein Fahrradfahrer angefahren worden war. Der Fahrradfahrer wurde bei dem Unfall verletzt.

