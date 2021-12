Drei Jugendliche in Gonderingen von Fahrzeug erfasst

Am Donnerstag kam es in Gonderingen zu einem schweren Unfall. Auf ihrem Schulweg wurden drei Jugendliche angefahren.

Am Donnerstag kam es in Gonderingen zu einem schweren Unfall. Auf ihrem Schulweg wurden drei Jugendliche angefahren.

(jwi) - Am Donnerstag kam es in Gonderingen in der Route d'Echternach gegen 7:45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Autofahrer erfasste drei Jugendliche, als sie den Fußgängerüberweg überquerten. Sie befanden sich gerade auf dem Schulweg, als der Unfall passierte, schreibt die Polizei.

Durch den Aufprall wurden sie zu Boden geschleudert und erlitten mehrere Verletzungen, eine Person wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus transportiert. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Streckenabschnitt wurde für die Dauer der Rettungsarbeiten gesperrt.



Vier mutmaßliche Drogendealer festgenommen

Bei einer groß angelegten Drogenkontrolle im hauptstädtischen Bahnhofsviertel am Montag wurden vier mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Bei der Körperdurchsuchung zweier Verdächtiger wurden Drogen (Kokain und Marihuana) sichergestellt. In einem nahe gelegenen Waldstück, in welches sich einige der beobachteten Personen mehrmals begeben hatten, wurden mithilfe eines Polizeispürhundes weitere Drogen gefunden.

Eine weitere Person, welche den Beamten im Laufe der Kontrolle aufgefallen war, befand sich illegal im Land, heißt es weiter.

