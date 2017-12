(str) - Der 80-jährige Ex-Staatsanwalt aus Wupperthal war misstrauisch – aber wohl nicht genug. So kam es, dass er sich 2013 beim Versuch eine Immobilie in Südfrankreich zu verkaufen auf ein dubioses Geschäft und ebenso dubiose Geschäftsleute einließ.

An den Verkauf des Ferienhauses sollte nämlich an ein Tauschgeschäft im Vorfeld geknüpft werden. Der Mann sollte den Käufern nämlich rund 500000 Euro in 100- und 200-Euro-Scheinen übergeben, und dafür die gleiche Summe in 500-Euro-Scheinen erhalten – zuzüglich einer Provision von 20 Prozent.

Dubioses Tauschgeschäft. Was der 80-Jährige offenbar trotz seiner Berufserfahrung nicht wahrnahm, war, dass er ins Visier einer internationalen Trickbetrügerbande geraten war. Das Los 500-Euro-Scheine, die schließlich in einem vornehmen Hotel an der Place de la Constitution übergeben werden sollten, war Falschgeld. Die Täter hatten einen sogenannten „Rip-Deal“, ein Vorauszahlungsbetrug geplant.



Bekanntes Tatmuster



Dabei treten die Täter zumeist als angebliche Kreditgeber oder Immobilienkäufer aus. Das Opfer wird zumeist zu einem Treffen im Ausland gelockt, bei dem ihm in einem seriösen Ambiente die Ernsthaftigkeit der zukünftigen Geschäftspartner vorgeführt wird. Bei diesem Treffen rückt dann der eigentliche Geschäftsgegenstand schnell in den Hintergrund. Die neuen Partner sind dringen an einem Devisen- oder Tauschgeschäft interessiert.



Vor dem Hintergrund, dass es sich dabei meist um Schwarzgeld handelt, lassen sich die Opfer zunächst auf einen erstes geringeres Geschäft ein. Beim großen Coup müssen sie im Anschluss allerdings feststellen, dass lediglich der oberste Schein der Geldbündel echt ist und der Rest der Tauschware Falschgeld.



Tipp aus Deutschland



So auch in diesem Fall. Nur hatte die Polizei diesmal einen Tipp aus Deutschland erhalten und konnte drei Männer auf frischer Tat festnehmen. Schnell war jedoch klar, dass es sich dabei nur um Handlanger handelte. Nach dem Scheitern einer Denunziation bei der Staatsanwaltschaft in Dresden wurde ihnen nun in Luxemburg der Prozess gemacht. Für jeden der Männer forderte der Ankläger eine Haftstrafe von 36 Monaten und eine Geldbuße. Urteil am 10. Januar.