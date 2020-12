Drei Großprojekte in Käerjeng

In der Gemeinde Käerjeng stehen 2021 drei Großprojekte auf der Tagesordnung: eine Schule in Niederkerschen, die Neugestaltung des Ortszentrums in Küntzig und die Erneuerung des Boulevard J.F. Kennedy.

Lucien WOLFF In der Gemeinde Käerjeng stehen 2021 drei Großprojekte auf der Tagesordnung: eine Schule in Niederkerschen, die Neugestaltung des Ortszentrums in Küntzig und die Erneuerung des Boulevard J.F. Kennedy.

„Die Gemeinde Käerjeng verfügt über gesunde Finanzen. In den guten Jahren 2016 bis 2019 konnten 8,6 Millionen Euro mehr an staatlicher Unterstützung wie vorgesehen verbucht werden, die nun für die kommenden Generationen investiert werden“, so Bürgermeister Michel Wolter (CSV) bei der Vorstellung des Haushaltsentwurfs für das Jahr 2021. Für 2020 werden wegen der Pandemie 6,2 Millionen Euro weniger erwartet als berechnet, was auch für die kommenden Jahre der Fall sein dürfte. Bisher lag die Selbstfinanzierungsfähigkeit der Gemeinde im ordentlichen Haushalt im Schnitt bei zwölf bis 15 Millionen Euro ...