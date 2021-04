In der Rue de Hollerich sowie im Val des Bons Malades und in der Rue de Cessange wird am Samstag und Sonntag der Straßenbelag erneuert.

Drei Großbaustellen am Wochenende in der Hauptstadt

(str) - In der Hauptstadt stehen am Wochenende in Hollerich, Cessingen und Kirchberg gleich drei größere Baustellen an, bei denen jeweils der Fahrbahnbelag erneuert wird. Deswegen wird es denn auch zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen zu Straßensperrungen kommen.

Betroffen ist der untere Teil der Rue de Hollerich zwischen der Route d'Esch und der Rue de la Fonderie ebenso wie die Rue Jean-Baptiste Merkels. Die Buslinien 4, 10, 14 und 20 werden umgeleitet.



Der Val des Bons-Malades in Kirchberg wird zwischen dem Boulevard Prince Charles und der Rue de la Lavande. Gesperrt werden auch die Rue de la Lavande, die Rue du Potager und die Rue des Cigales sowie lediglich am Sonntag das Teilstück des Boulevard Prince Charles zwischen dem Boulevard Konrad Adenauer und der Rue du Kirchberg. Die Buslinie 30 wird umgeleitet.

Im Ortskern von Cessingen wird ebenfalls der Belag in Rue de Cessange zwischen der Rue Saint Joseph und der Grundschule erneuert. Gesperrt sind deswegen auch die letzten Teilstücke der Zufahrtsstraßen Rue de la Forêt, Rue des Prunelles, Rue Verte und Rue Tubis. Wegen dieser Sperrungen wird auch die Buslinie 4 in diesem Bereich umgeleitet.





