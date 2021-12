In der Nacht vom Freitag auf Samstag ist es in Esch zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Ambulanz und ein Auto verwickelt waren.

Kurzmeldungen

Drei Feuerwehrleute im Einsatz verletzt

Jean-Philippe SCHMIT In der Nacht vom Freitag auf Samstag ist es in Esch zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Ambulanz und ein Auto verwickelt waren.

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es gegen 4 Uhr in der Rue Joseph Fischer in Esch/Alzette zu einem Unfall zwischen einer Ambulanz und einem Auto gekommen. Das meldet der CGDIS. Vier Personen, darunter drei Feuerwehrleute, sind bei dem Unfall verletzt worden.

Die Rettungsdienste wurden gegen 4 Uhr zu dem Unfall gerufen. Foto: CGDIS

Die Person, die mit der Ambulanz transportiert wurde, sei bei dem Unfall nicht weiter verletzt worden, heißt es in der Pressemitteilung. Der Fahrer des Autos hingegen sei schwer verletzt worden. Wie es zu dem Unfall kam, ist bisher unklar.

