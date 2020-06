Bei einer Hausdurchsuchung im Süden des Landes fanden Beamte neben Drogen auch eine Schusswaffe mit Munition. Im Bahnhofsviertel wurden ebenfalls Kontrollen gemacht.

Drei Festnahmen bei Drogenkontrollen

(SC) - Am Montag gelangen der hauptstädtischen Polizei drei Festnahmen im Kampf gegen die Drogenkriminalität. Bei einer gezielten Drogenkontrolle im Bahnhofsviertel von Luxemburg-Stadt seien mehrere Personen bei einem offensichtlichen Drogenverkauf überführt worden, so die Polizei in einer Mitteilung am Donnerstag. Bei den Kontrollen, die am Montagnachmittag auf der Place de la Gare und später auch auf einem Bahnsteig am Hauptbahnhof stattfanden, wurden Bargeld, Mobiltelefone und mehrere Drogenplomben mit Heroin, Kokain und Marihuana sichergestellt.

Bei einer Hausdurchsuchung im Süden des Landes gelang der Polizei wenig später ein noch größerer Fang: Die Beamten stellten Heroin, Kokain, Marihuana, Haschisch und mehrere Packungen Schmerzmittel sicher. Auch eine Schusswaffe mit Munition und mehrere Messer wurden beschlagnahmt. Eine Person konnte verhaftet werden.

Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme von insgesamt drei Tatverdächtigen an und ließ de gefundenen Gegenstände beschlagnahmen. Die drei Verdächtigen wurden dem Untersuchungsrichter inzwischen vorgeführt.

