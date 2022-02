Am Montagmorgen gab es bereits drei Verletzte auf den Straßen im Großherzogtum. Zweimal krachten mehrere Fahrzeuge ineinander.

CGDIS

Drei Fahrzeuge kollidieren bei Warken

Am Montagmorgen gab es bereits drei Verletzte auf den Straßen im Großherzogtum. Zweimal krachten mehrere Fahrzeuge ineinander.

(jwi) - Bereits zu Wochenbeginn gab es für die Teams des nationalen Rettungsdienstes drei Einsätze auf Luxemburgs Straßen. Der größte Unfall geschah gegen 8 Uhr, schreibt der CGDIS am Montag in seinem Bericht.

Autofahrer rast mit 95 km/h über Côte d'Eich Die Polizei hat in der Nacht zum Donnerstag mehrere Alkoholsünder aus dem Verkehr gezogen.

Auf dem CR348A wischen Warken und Burden fuhren drei Fahrzeuge ineinander. Eine Person kam dabei zu Schaden. Vor Ort waren die Rettungskräfte vom CIS Nordstad und CIS Ingeldorf.

Um 5.52 Uhr verlor ein Fahrer auf der Hauptstraße in Lintgen die Kontrolle über sein Auto und krachte gegen einen Laternenpfahl. Kurz nach 10 Uhr kollidierten zwei weitere Fahrzeuge in der Rue de la Piscine in Redingen/Attert. In beiden Fällen wurde jeweils eine Person verletzt.

Weitere lokale Themen finden Sie in der Rubrik: „Lokales“.





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.