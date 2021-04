Zwischen dem 1. Mai und dem 30 September darf an mehreren Orten des Landes gebadet werden.

Drei Badegewässer in Luxemburg für 2021 freigegeben

(TJ) - Das Wasserwirtschaftamt hat drei Gewässer für die bevorstehende Saison zum Baden und Schwimmen freigegeben. Basis der Entscheidung ist die Bestandsaufnahme der Wasserqualität. An den folgenden Plätzen darf gebadet werden:

Der See von Weiswampach . Dabei handelt es sich um den unteren der beiden Seen.

. Dabei handelt es sich um den unteren der beiden Seen. Der Obersauerstausee an den bekannten Badeplätzen - Rommwiss, Liefringen, Burgfried, Fussefeld, Insenborn und Lultzhausen.

an den bekannten Badeplätzen - Rommwiss, Liefringen, Burgfried, Fussefeld, Insenborn und Lultzhausen. Der Baggersee in Remerschen.

In den drei erwähnten Seen wurde die Wasserqualität als „exzellent“ bewertet. Baden und Schwimmen sind an diesen Stellen zwischen dem 1. Mai und dem 30. September erlaubt. Wie die Zugangsbestimmungen in Corona-Zeiten 2021 aussehen werden, steht noch nicht fest. 2020 musste man pandemiebedingt im Voraus reservieren, um einen Platz am Wasser zu bekommen.



