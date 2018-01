(SH) - Gleich drei Mal hatte ein junger Mann am 3. Mai 2016 den Polizeinotruf kontaktiert, um eine Bombe in einer Bankfiliale in Düdelingen zu melden. Das Gebäude wurde geräumt, eine Bombe konnte jedoch nicht gefunden werden.

Anhand der Telefonnummer konnten die Ermittler den Anrufer schnell ausfindig machen. Dieser stand gleich zu seiner Tat. Nun musste sich der mittlerweile 22-Jährige wegen des falschen Alarms vor Gericht verantworten.

„Ich bereue, was ich getan habe“, erklärte der Angeklagte vor den Richtern. Er habe nicht überlegt, welche Folgen seine Aktion haben könnte. Er habe Probleme mit der Bank gehabt und hätte vermeiden wollen, dass seine Großmutter hiervon erfährt. Eben deshalb habe er den Bombenalarm abgegeben. Obwohl er sich am Nachmittag des 3. Mai 2016 in der Filiale befand, sei dort zunächst nichts passiert. Erst auf dem Nachhauseweg habe er dann im Radio gehört, dass die Bank geräumt wurde.

Der Vertreter der Staatsanwaltschaft pochte darauf, dass aus den Anrufen hervorgegangen war, dass eine Gefahrenlage bestand. „Der Beschuldigte hat in Kauf genommen, dass in der Filiale Panik entsteht und dass die Polizei mobilisiert wird“, erklärte er und forderte eine neunmonatige Haftstrafe, die jedoch zur Bewährung ausgesetzt werden kann, da der junge Mann bisher nicht auffällig geworden war, sowie eine Geldstrafe.

Die Richter sprechen ihr Urteil am 18. Januar.

