Am Busbahnhof in Bettemburg kam es am Sonntag zu sehr unschönen Szenen. Ein Rettungseinsatz und mehrere Strafanzeigen waren die Folge.

Bettemburg

Drei jugendliche Schläger greifen zwei Busfahrer an

Tom RÜDELL Am Busbahnhof in Bettemburg kam es am Sonntag zu sehr unschönen Szenen. Ein Rettungseinsatz und mehrere Strafanzeigen waren die Folge.

Am Busbahnhof in Bettemburg haben Jugendliche am Sonntagnachmittag zwei Busfahrer angegriffen und sie geschlagen. Nach der Tat liefen die alkoholisierten Angreifer in Richtung Park davon. Das meldet die Polizei am Montag.

Der Alkoholeinfluss war auch die Vorgeschichte der Gewalttat: Der Busfahrer hatte den drei Jugendlichen die Fahrt mit dem Bus verweigert, weil sie betrunken waren. Danach fragten die drei Jungen einen weiteren Busfahrer, der unmittelbar daneben stand, um eine Zigarette. Als dieser ablehnte, schlugen und traten sie den Mann ins Gesicht. Als der erste Fahrer seinem Arbeitskollegen zur Hilfe eilte, wurde auch er tätlich angegriffen.

Nach Attacken fordert LCGB Schutzkabinen für Busfahrer Die Gewerkschaft verlangt Kameras, Sicherheitsbeamte und Schutzkabinen, nachdem ein Busfahrer schwer verletzt wurde.

Beide verletzten Busfahrer kamen mit dem Rettungswagen zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus. Die drei Jugendlichen wurden kurz darauf von einer Polizeistreife gestellt, es wurde Strafanzeige gestellt bzw. eine Meldung an den Jugendschutz gemacht. Weil einer der Schläger mehr als fünf Gramm Haschisch dabei hatte, setzte es zudem eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.