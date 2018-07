Bereits am Freitagnachmittag kam es zu einem schweren Zwischenfall im öffentlichen Freibad in Grevenmacher. Kurz vor 17 Uhr entdeckten Zeugen den leblosen Körper eines kleinen Jungen am Grund eines Schwimmbeckens.

Dramatischer Badeunfall in Grevenmacher

Steve REMESCH Über den Gesundheitszustand des Kindes, das am Freitag im Freibad in Grevenmacher reanimiert wurde, ist auch am Montag nichts in Erfahrung zu bringen.

Bereits am Freitagnachmittag kam es zu einem schweren Zwischenfall im öffentlichen Freibad in Grevenmacher. Kurz vor 17 Uhr entdeckten Zeugen den leblosen Körper eines kleinen Jungen am Grund eines Nichtschwimmerbeckens.



Ein Bademeister barg den Jungen und versuchte ihn bis zum Eintreffen der Rettungsdienste zu reanimieren. Nach einer längeren notärztlichen Versorgung wurde das Kind in die hauptstädtische Kinderklinik gebracht. Über den Gesundheitszustand des Jungens war am Montag nichts in Erfahrung zu bringen.

An Unfallort waren Firstresponder und Krankenwagen aus Grevenmacher sowie der Notarzt aus der Hauptstadt mit einem Rettungshelikopter der Air Rescue und die Polizei.



Wie die Polizei am Montagabend auf Nachfrage hin mitteilt, kann ersten Erkenntnissen zufolge Fremdeinwirkung ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen laufen weiter.