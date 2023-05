Bei der Boeing 747 ließ sich nach dem Start das Fahrwerk nicht einfahren. Die Maschine musste umkehren und in Findel notlanden.

Fahrwerk-Problem

Dramatische Notlandung von Cargolux-Maschine in Luxemburg

2 Die Cargolux-Boeing verlor bei der Notlandung einen Teil des Fahrwerks. Foto: Agentur Siko

Die Cargolux-Boeing verlor bei der Notlandung einen Teil des Fahrwerks. Foto: Agentur Siko Rettungskräfte am Sonntagabend auf dem Flughafen Findel. Foto: Agentur Siko

(jt) - Ein Flugzeug der Frachtfluggesellschaft Cargolux hat am Sonntagabend nach einem technischen Problem eine Notlandung auf dem Flughafen Luxemburg durchführen müssen. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand.

Wie Cargolux am späten Sonntagabend mitteilte, konnte die Maschine vom Typ Boeing B747-400 F und der Kennung LX-OCV nach dem Start in Luxemburg das Fahrwerk nicht einfahren. Der Cargolux-Flieger war unterwegs nach Chicago. Infolgedessen war der Pilot gezwungen, Treibstoff abzulassen, um zur Landung auf dem Flughafen zurückzukehren. Während der Notlandung löste sich das rechte Fahrwerk vom Flugzeug. „Das Flugzeug kam jedoch kontrolliert zum Stehen“, so Cargolux. Rettungskräfte warteten bereits auf der Landepiste. „Keine Personen an Bord oder am Boden wurden verletzt“, teilte das Unternehmen mit. Die Notlandung erfolgte um 18.52 Uhr.

Ein Video auf Twitter zeigt offenbar die Notlandung des Cargolux-Flugzeugs.

Das beschädigte Flugzeug blieb laut Cargolux vorerst auf der Landebahn stehen. Die Bergungsarbeiten seien im Gange. Erst Mitte April war eine Cargolux-Boeing 747 bei einer harten Landung in Luxemburg beschädigt worden.

Luxair leitet Flüge nach Liège um

Der Zwischenfall auf dem Flughafen Luxemburg wirkte sich auch auf den Passagierverkehr aus. Die Start-und-Lande-Bahn in Findel wurde am Sonntagabend geschlossen. Luxair musste mehrere Flüge nach Liège umleiten, darunter LG5554 aus Oslo, LG9514 aus Hamburg und LG6996 aus Mailand, wie das Unternehmen am Sonntagabend mitteilte. Andere Flüge mussten gänzlich gestrichen werden. Die Fluggesellschaft wies darauf hin, „dass alle Passagiere der betroffenen Flüge informiert wurden und dass alle Verfahren eingehalten werden“.

Der Flughafenbetreiber Lux-Airport schrieb am Sonntag um 22 Uhr auf Twitter, dass die Start-und-Lande-Bahn des Flughafens Luxemburg weiterhin gesperrt sei. „Unsere gemeinsamen Teams arbeiten an der Räumung der Landebahn. Geplante Ankünfte werden umgeleitet, Abflüge verzögern sich oder werden gestrichen. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Fluggesellschaft nach Ihrem Flugstatus.“

Die Flugroute des Cargolux-Fliegers bei Flightradar24

