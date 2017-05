(rr) - Lydie Polfer führt die Kandidatenliste der "DP Stad" für die Gemeindewahlen am 8. Oktober an. Ihr zur Seite stehen 13 Frauen und 13 Männer, allen voran die derzeitigen Schöffen Simone Beissel, Colette Mart und Patrick Goldschmidt.

Das Motto der Wahlkampagne lautet "Mat Häerz a Séil fir ons Stad". Polfer zieht das Wort Wahlkampagne dem Wort Wahlkampf vor, wie sie bei der Präsentation der Kandidatenliste betonte.

Themen dieser Kampagne sind die Kinder, die Mobilität und die Lebensqualität.



Die DP werde sich für eine hochwertige Kinderbetreuung auch außerhalb der Schulzeiten einsetzen, wobei die Qualität und die Nähe im Vordergrund stehen werden, so Polfer.

Fließender Straßenverkehr sei für die DP eine Priorität, weshalb die DP weiter massiv in die Mobilität investieren wolle: Fußgänger- und Radwege, Bus, Tram und Auto. In den Parkhäusern und auf den Rark&Ride-Parkings sollen zusätzliche Stellplätze entstehen.

Die DP will sich auch weiterhin dafür einsetzen, dass Arbeiten und Wohnen nahe beieinander liegen. Junge Leute sollen die Möglichkeit bekommen, in ihrer Stadt wohnen zu bleiben. Die DP will Wohnraum schaffen sowie die Grünflächen und Erholungsräume der Stadt beibehalten bzw. noch ausbauen.

Die Kandidaten stünden für Erfahrung und Erneuerung, so Polfer. Das Durchschnittsalter liegt bei 46 Jahren. Der älteste Kandidat ist 66 Jahre alt, der Jüngste ist 19.

Auf der Liste finden sich einige bekannte Gesichter: der Historiker Robert L. Philippart, die Tänzerin und Choreografin Sylvia Camarda und die Geschäftsfrau Tanja De Jager.







Nachstehend die Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge:

Barbara Agostino

Fernand Bartemes

Simone Beissel



Héloïse Bock

Sylvia Camarda

Tanja de Jager

Françoise Dupont-Deutsch

Dorte Felgen-Jespersen

Manou Ginter

Patrick Goldschmidt



Stéphanie Goerens

Vronny Krieps

Pascale Krombach-Arend

Colette Mart



Robert L. Philippart

Lydie Polfer



Mathis Prost

Claude Radoux

Romain Reuland

Marc Ruppert

Freddy Schack

Viviane Schammo-Lauth

Pitt Sietzen

Max Stoffel

Nicolas Thill

Anne Waclawek-Nickels



Jeff Wirtz





Die Gemeinderäte Claudine Als und Jérôme Goergen kandidieren nicht mehr.