Energieminister Claude Turmes will den Ausbau der Fotovoltaik mit finanziellen anreizen vorantreiben

Doping für Solarenergie

Luxemburg ist noch weit von seinen angestrebten Energie- und Klimazielen entfernt. Bis 2030 soll der Anteil der erneuerbaren Energie bei 23 bis 25 Prozent liegen, langfristig will man sogar 100 Prozent erreichen. Die Realität ist aber eher ernüchternd: Zurzeit arbeitet man erst einmal an der elf Prozent Schwelle, die bis 2020 überschritten werden soll. Neben der Windkraft setzt man dabei vor allem auf die Fotovoltaik. Insgesamt werden in Luxemburg 6813 solcher Anlagen, die aus Sonnenstrahlung elektrischen Strom produzieren, betrieben. Pro Kopf liegt man dabei in Europa an sechster Stelle.



Aber das System ist ausbaufähig und Energieminister Claude Turmes will mit einer neuen Tarifstruktur und zusätzlichen Prämien eine neue Dynamik entfachen. „Wir zünden hier die erste Stufe einer Rakete mit interessanten Tarifen. Die zweite Stufe wird im Sommer folgen mit Ausschreibungen für große und sehr große Anlagen. Bis Ende des Jahres wird dann ein neues Energiegesetz fertiggestellt, das die gesamten Fragen der Energieautonomie und der elektrischen Mobilität regelt“, so Claude Turmes.



Rentable Investition



In der Tat wird die Investition für den, der nachrechnet, interessant werden. Zwar wurden zwischen dem 1. März 2014 und dem 1. März 2019 insgesamt 9,6 Millionen Euro an Prämien via PRIMe House ausgeschüttet. Das großherzogliche Reglement vom 12. April dieses Jahres sieht aber nun weitere finanzielle Anreize vor. So steigen die während 15 Jahren staatlich garantierten Abnahmepreise je nach Größe der Anlage um 12 bis 36 Prozent. Zudem werden zusätzliche Kategorien von Anlagen eingeführt. So werden zum Beispiel Kleinstanlagen mit einer Leistung von 0 bis 10 Kilowatt, wie sie auf jedem Reihenhaus installiert werden können, mit einem Preis von 165 Euro pro produzierter Megawattstunde entschädigt. Bei größeren Anlagen mit einer Leistung von über 200 Kilowatt werden 125 Euro pro Megawattstunde fällig. Grundbedingung ist allerdings, dass die Anlagen bis zum 31. Dezember dieses Jahres installiert werden, nach diesem Datum gehen die Tarife wieder schrittweise zurück.



„In der Regel kostet die Investition für ein Einfamilienhaus zwischen 10 und 15 000 Euro. Bis zu 2 300 Euro an Prämien können beantragt werden. Die Anlage kann im Schnitt nach acht bis 11 Jahren abgeschrieben werden, dann erzielt man Gewinne“, so Gilbert Thetao, Direktor von myenergy. Im Schnitt können so Renditen von drei bis fünf Prozent erreicht werden. Mehr als auf jedem Sparbuch. Dabei gilt bisher noch immer das Prinzip des Einspeisens: der Strom wird nicht direkt genutzt, sondern von Creos gekauft und rückerstattet.

Einfache Montage

Das Anbringen der Solarpanel ist laut den Vertretern der Handwerksbetriebe unproblematisch. „Wir können diese Anlagen innerhalb von wenigen Tagen installieren. Ein Kabel wird zum Keller gezogen, ein zweiter Zähler installiert und das war es auch schon“, so Michel Reckinger, Präsident der Fédération des artisans.



In der Praxis können bereits wenige Quadratmeter Solarpanel ausreichen, um einen Haushalt mit Strom zu versorgen. Der Überschuss könnte künftig vom Elektroauto genutzt werden. Man spart also an allen Ecken und Enden. Hilfreich ist dabei, dass die neue Verordnung auch die Regeln für das Anbringen der Panels auf den Hausdächern vereinfacht: So gut wie jedes Dach kann zugelassen werden, die Regel, dass pro Anschlusspunkt nur eine einzige Anlage betrieben werden kann, entfällt. Auf einer bestimmten Fläche kann künftig zudem eine zweite Anlage betrieben werden, wenn die Erstanlage seit mehr als zwei Jahren funktioniert.

Aber der Maßnahmenkatalog geht noch weiter: So soll ein sogenanntes Solarkataster geschaffen werden, um festzustellen, welches Einstrahlungspotenzial die Flächen in Luxemburg besitzen. So lässt sich bereits im Vorfeld besser planen, ob eine Anlage sinnvoll ist und welche Größe man einplanen könnte. Vorrangig will man aber erst einmal das Potenzial der öffentlichen Gebäude ausloten sowie die Beteiligungsmöglichkeiten an Kooperativen vermitteln.