(mth) - In Dommeldingen musste am Montagnachmittag gegen 17.30 Uhr der Bahnverkehr in Richtung Norden aufgrund eines Sickerbrands am Rand der Gleise gestoppt worden.

Laut Polizei brennt ein Vegetationsstreifen von acht Metern Länge in unmittelbarer Nähe der Gleise. Aus Sicherheitsgründen wurde sämtliche Züge in Richtung Ösling gestoppt. Die Feuerwehr ist derzeit im Einsatz