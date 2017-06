Das ursprüngliche Foto

Screenshot Facebook

(mth) - Seit Tagen kursieren Fotos mit dem Hashtag #domengboxun im Netz. Die meisten zeigen Feuerwehrleute in kurzen Hosen. Hinter dem seltsam anmutenden Phänomen steckt eine Geschichte, die einen Brand in Remerschen, einen Feuerwehrmann in kurzen Hosen und Facebook beinhaltet.



Dort war am 28. Mai ein geparktes Auto in Flammen aufgegangen. Unter den Feuerwehrleuten aus Schengen, die angerückt waren, befand sich ein Kollege, der offenbar keine Zeit gehabt hatte, seine komplette Uniform anzuziehen.

Ein Foto, das bald im Netz kursierte, zeigten den Mann mit Feuerwehrschutzjacke, Helm - und kurzem Short.

Das Foto sorgte zunächst für Spott und Häme, den Feuerwehrleuten wurde gar "Amateurismus" vorgeworfen. Kurze Zeit später reagierte dann die Schengener und sprach ihrem Kameraden ihre Solidarität aus:

Inzwischen hat sich die Geschichte viral in dem sozialen Netz ausgebreitet, oft mit eigenen Fotos und Ermutigungen, sich nicht von den Spöttern beleidigen zu lassen. Eine Aktion, die sich sehen lassen kann.