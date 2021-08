Ab dem 15. August wird das Thermalbad in Mondorf Long-Covid-Patienten aufnehmen, die ihren Geschmacks- oder Geruchssinn verloren haben.

Domaine Thermal in Mondorf

So erlangen Long-Covid-Patienten ihren Geruchssinn wieder

Aus dem Original-Artikel der französischen Version des „Luxemburger Wort“ übersetzt.



Für manche war es nur eine Frage von Tagen. Bei anderen ist es höchstens eine Woche oder ein Monat. Andere hadern noch länger nach einen überstandenen Covid-Infektion damit, ihren Geschmacks- und/oder Geruchssinn wiederzuerlangen. Zwei Sinne, die ihnen das Virus genommen hat. „Dass die Nase oder der Gaumen nicht mehr normal funktionieren, ist heute eines der Symptome, die von der Medizin als Anzeichen für ein 'Long Covid' anerkannt werden“, sagt Lis Muller.

Anlaufstelle für Long-Covid-Patienten Um Long-Covid-Patienten besser behandeln zu können, arbeiten das Centre hospitalier de Luxembourg, das Rehazenter und das Domaine thermal in Zukunft sehr eng zusammen.

Sie ist diejenige, die das Rehabilitationsprogramm im Kurhaus Mondorf leiten wird, das für Patienten gedacht ist, die noch lange nach ihrer Infektion nicht in der Lage sind, den Duft von Rosen oder den Geschmack von Bohnen zu unterscheiden. Schon zur ersten Sitzung werden etwa fünfzehn Männer und Frauen erwartet. Ab Mitte August werden sie alle in Gruppensitzungen oder Einzelworkshops ein 15-tägiges „Resensibilisierungsprogramm“ absolvieren.

"Das bedeutet nicht, dass am Ende der drei Wochen alle geheilt sein werden. Weit gefehlt", warnt die Leiterin der Ernährungsabteilung des Thermalbads. „Alle Studien zeigen, dass in Langzeitfällen im Allgemeinen nach 12 Wochen eine deutliche Besserung und nach 28 Wochen eine noch deutlichere Besserung eintritt“. Die vollständige Wiederherstellung des Geschmacks- und Geruchssinns ist also vor allem eine Frage der Geduld... und damit auch der Beharrlichkeit.

Die Geheimwaffe CHL, Rehazenter und das Domaine Thermal: Diese drei Standorte wurden vom Gesundheitsministerium ausgewählt, um sich an der Betreuung von Patienten zu beteiligen, die an einem langen Covid leiden. Fast 700 Menschen sind davon im Großherzogtum betroffen.

Die Einrichtung in Mondorf ist für die Rehabilitation von Geschmack und Geruch zuständig - vor allem dank seiner Kenntnisse über Ernährung und Atmung. Für Lis Muller ist der Garten der Aromen, eine vor zwanzig Jahren angelegte Grünfläche, in der man jede Pflanze, jedes Blatt, jedes Kraut knabbern oder riechen kann, ein weiterer Pluspunkt des Standorts. „Das ist 100% biologische Therapie auf Knopfdruck!“



„Denn es wird hier 15 Tage lang Workshops geben. Aber wir geben vor allem auch eine ganze Reihe Tipps mit, die man danach zu Hause umsetzen kann“, erklärt Lis Muller. Bei der Kur selbst erhalten die Patienten ein paar naturwissenschaftliche Kenntnisse („um zu wissen, was in ihrem Körper passiert ist“). Zwischen Physiotherapie- oder Hydrotherapie-Sitzungen, aber auch Gesprächen mit einem Psychologen oder Ernährungskursen verläuft der Weg zur Genesung dann auf verschiedenen Wegen.

Lis Muller lernte die Vorteile dieser Wege bei einer Fortbildung am Universitätsklinikum Dresden kennen. In Deutschland konnte sie an Beratungen und Geruchsschulungen teilnehmen, lernte die zu vermeidenden Fallstricke kennen („Nein, mehr, fetthaltiger oder süßer zu essen beschleunigt den Prozess der Geschmacksrückgewinnung nicht“) und erörterte die Störungen, die dieser plötzliche und unverständliche Verlust von Sinneswahrnehmungen, die dem Leben seine Würze geben, nach sich ziehen kann.

Der Garten der Aromen in Mondorf. Photo : Chris Karaba

"Manche verlieren den Appetit, weil sie das, was ihnen serviert wird, nicht zu schätzen wissen. Andere reagieren ängstlich, weil sie durch den Geruchsverlust keine Gefahren mehr wahrnehmen können: verbranntes Essen, Gas, sogar abgelaufene Lebensmittel. Manche sind desorientiert, weil sie die vertrauten Gerüche ihrer Umgebung, ihrer Lieben, nicht mehr wiedererkennen können. Neben der physischen Wiederherstellung von Geschmack und Geruch wird daher während des gesamten Rehabilitationsprozesses mit einem Psychologen gearbeitet.

Ein Geschmack oder ein Geruch ist auch ein Teil unseres Gedächtnisses Lis Muller

„Denn man muss auch gestärkt oder getröstet werden, wenn man an einem Tag eine Empfindung hat, die am nächsten Tag verschwunden ist, oder wenn man einen Geschmack wahrnimmt, ihn aber nicht mit der richtigen Zutat in Verbindung bringen kann.“ Es sei wichtig, mit Menschen zusammen zu sein, die die gleiche Erfahrung machen, die die gleiche Tortur durchmachen.

Am Ende der drei Wochen vor Ort erhält jede Person ein Kit zum mit nach Hause nehmen. Im Inneren befinden sich vier Aufkleber. Die Teilnehmer sollen regelmäßig daran riechen und die Düfte auf einer „Geschmackskarte“ identifizieren. Ist dieser Geruch nun eher würzig oder blumig? Schwefelhaltig oder krautig? Fruchtig oder erdig? Nach und nach sollten der die Geruchsorientierung und die damit verbundenen Erinnerungen zurückkehren. „Denn ein Geschmack oder ein Geruch ist auch ein Teil unseres Gedächtnisses.“

Darüber hinaus wird eine ganze Reihe von Minitests mitgegeben, die zu Hause mit alltäglichen Zutaten durchgeführt werden können. Zum Schluss nimmt das Centre hospitalier de Luxembourg (CHL) mit den Patienten Kontakt auf, um die festgestellten Verbesserungen, Erfolge oder Enttäuschungen festzuhalten.

