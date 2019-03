Bei Médecins du monde behandeln Ehrenamtliche Patienten in Not kostenlos - in Bonneweg, Esch und bald womöglich auch in Ettelbrück.

Lokales 4 Min.

Doktere vun der Welt: Freiwillig im Dienst der Bedürftigen

Diane LECORSAIS Die ehrenamtlichen Mediziner von Médecins du monde behandeln Patienten in einer Notsituation kostenlos - in Bonneweg, Esch und bald womöglich auch in Ettelbrück.

Knapp vier Monate war ihr jüngster Patient alt, 79 Jahre der älteste ...