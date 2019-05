Die Ecobox konnte sich gegen internationale Konkurrenz durchsetzen. Sie ist also nicht nur praktisch, sondern wohl auch richtig gut gemacht.

Doggy Bag aus Luxemburg gewinnt ersten Preis

(dho) - Das "Doggy Bag" aus Luxemburg, also die Ecobox, konnte vor einer internationalen Jury überzeugen und den ersten Preis in einem Wettbewerb in Barcelona abräumen. Grund für die gute Bewertung sei die Gestaltung des wiederverwendbaren Behälters und dessen Aufbewahrungssystem, wie das Umweltministerium mitteilt.



Bei dem Wettbewerb handelt es sich um ein Projekt der Europäischen Union mit dem Namen Refresh (Resource Efficient Food and Drink for the Entire Supply Chain). Ziele sind, den Abfall jedes Bürgers zu halbieren, Lebensmittelverschwendung insgesamt zu reduzieren, die Kosten der Abfallwirtschaft zu senken und die unvermeidbaren Abfälle besser zu verwalten.



Momentan gibt es 25.000 EcoBox'en in Luxemburg, die in rund 100 Restaurants verwendet werden. Das Projekt wird auch in Kantinen ausgeweitet und es wird zurzeit geprüft, wo die Box sonst noch eingesetzt werden kann.



Erst am Anfang des Monats hatte Ministerin Carole Dieschbourg in einer Pressekonferenz zum Thema "Null Offall" über den Erfolg der Ecobox gesprochen und weitere mögliche Anwendungsbereiche erläutert. Im Sommer 2018 war die Box eingeführt worden.