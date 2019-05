Dogexpo unter strengen Auflagen

Die Dogexpo kehrt an diesem Wochenende in die Messehallen zurück. Allerdings wird dabei akribisch darauf geachtet, dass das Wohlergehen der Tiere gesichert ist.

(SH) - Nachdem es in der Vergangenheit am Rande der Dogexpo in den Messehallen in Kirchberg zu gleich mehreren Verstößen gegen das Tierschutzgesetz gekommen war und das zuständige Ministerium im vergangenen Jahr die Genehmigung verweigert hatte, soll an diesem Wochenende wieder eine Hundeshow stattfinden.



Allerdings erfolgt diese unter strengen Auflagen, dies um das Wohl der Tiere zu sichern.



Wie das Ministerium für Landwirtschaft mitteilt, sollen an den fünf Eingängen zur Expo von zehn Tierärzten systematische Kontrollen durchgeführt werden. Hunde, die diese nicht bestehen - etwa weil ihre Impfungen oder Papiere nicht in Ordnung sind, ihnen Schwanz oder Ohren kupiert wurden -, werden nicht zugelassen.



Hunde dürfen nicht im Wagen bleiben



Auch ist es den Ausstellern untersagt, einen Hund in einem Wagen zurückzulassen, der auf dem Messegeländer oder in unmittelbarer Nähe hierzu stationiert wird. Züchter, die gegen diese Regel verstoßen, werden von der Show ausgeschlossen. Wie das Ministerium weiter mitteilt, verfügen die Organisatoren über ein Register der Erkennungstafeln und können den Besitzer des Fahrzeugs demnach schnell ausmachen. Zoll- und Sicherheitsbeamte werden regelmäßige Rundgänge auf den Parkplätzen durchführen.



Um das Wohl der Tiere zu garantieren, werden zwei von der Veterinärinspektion anerkannte Tierärzte einen telefonischen Bereitschaftsdienst leisten und sich im Ernstfall zum Messegelände begeben. Auch Polizeibeamte werden bereitstehen, um im Notfall einzugreifen.



In den vergangenen Jahren hatten mehrere Züchter Hunde in ihrem Fahrzeug zurückgelassen, während sie andere Tiere vorführten. Oft fehlte es den Tieren an Wasser, Nahrung und Sauerstoff, zudem waren die Wagen überhitzt. Die Besitzer mussten sich jeweils vor Gericht verantworten.



