(ml) - Beim Staat wurde ein Disziplinarverfahren gegen einen Beamten aus dem Gesundheitsministerium in die Wege geleitet. Die Nachricht, die das satirische Wochenblatt "De Feierkrop" am vergangenen Freitag veröffentlichte, wurde inzwischen von Gesundheitsministerin Lydia Mutsch bestätigt. Der betreffende Beamte wurde bis auf Weiteres vom Dienst entbunden. Bei dem Mitarbeiter handelt es sich um einen Baubiologen, der in der Abteilung Arbeitsmedizin und Umwelt tätig ist.



Nähere Einzelheiten über die erhobenen Vorwürfe waren nicht in Erfahrung zu bringen. Die Ministerin verweist auf die Unschuldsvermutung. Der Beschuldigte ist zugleich Vizepräsident der Vereinigung ohne Gewinnzweck Akut. Dem Vernehmen nach wird dem Beamten vorgeworfen, öffentliche Zuwendungen von Akut, nicht konform verwendet zu haben. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es seitens des Ministeriums nicht. Derzeit ist auch nicht gewusst, um welchen Betrag es sich handelt.