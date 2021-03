Diskussion um Baukosten für neue Schule in Petingen

Die erweiterte und modernisierte An-Eigent-Schule soll für den Schulanfang 2023 zur Verfügung stehen.

Im Sommer könnten die Arbeiten für den Ausbau der An-Eigent-Schule beginnen. Erst vor Kurzem hatte die Kordall-Gemeinde ihren 20.000. Einwohner begrüßt. Vor diesem Hintergrund scheint ein Ausbau der kommunalen Bildungsstätten unausweichlich.

Die vorhandenen Schulinfrastrukturen seien immer näher an der Vollauslastung, hieß es am Montagabend in der Sitzung des Gemeinderates ...