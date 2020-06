Im Schöffenrat der Gemeinde Dippach kündigt sich ein Wechsel an. Am Freitag hat Jean-Paul Bleser seinen Rücktritt angekündigt.

Dippach: Jean-Paul Bleser tritt zurück

In der Gemeinde Dippach wird es einen Wechsel im Schöffenrat geben. In der Ratssitzung am Freitag hat Schöffe Jean-Paul Bleser (LSAP) seinen Rücktritt angekündigt. Dies aus beruflichen Gründen.

Er wird in Zukunft das gemeinsame Sozialamt der Gemeinden Bettemburg, Frisingen und Roeser leiten. Zeitlich sei dies nicht mehr mit seinen Aufgaben als Schöffe vereinbar.

Ein Brückenmensch

Bürgermeisterin Manon Bei-Roller (LSAP) zeigte sich beim Abschied gerührt. Jean-Paul Bleser bezeichnete sie als „Brückenmenschen“. Wer ihm im Schöffenrat, in dem sich auch Max Hahn (DP) befindet, folgen wird, ist noch nicht bekannt.

Wie Rat Philippe Meyers (LSAP) erklärte, werde die LSAP-Sektion „in aller Ruhe zusammenkommen“, um einen Nachfolger zu bestimmen.

Jean-Paul Bleser bleibt aber weiterhin Mitglied des Gemeinderats.

