(L.E.) - Die von Anwohnern und Autofahrern lang ersehnte Umgehungsstraße von Dippach-Gare könnte Mitte 2021 eröffnet werden. Diesen Schluss lässt die Antwort von Minister François Bausch auf eine parlamentarische Frage des Abgeordneten und Dippacher Schöffen Max Hahn zu.

Dort heißt es, die Bauarbeiten könnten vermutlich Ende 2018 beginnen. Ihre Dauer wird mit 2,5 Jahren veranschlagt.



Radweg möglicherweise via „Gréivelser Barrière“

Ferner informiert der Minister, dass der angedachte Radweg PC 38, der den Radweg PC 6 in Petingen mit dem PC 1 in Luxemburg-Stadt verbinden soll, derzeit noch Gegenstand von Studien ist. Mehrere Varianten würden analysiert, darunter eine via die „Gréivelser Barrière“.



Was einen möglichen „Park and Ride“-Parkplatz bei Dippach-Gare angeht, so antwortet der Minister auf die Frage des Abgeordneten, derartige Planspiele müssten erst begonnen werden. Solche Parkplätze seien aber unter anderem in Rodange geplant.



Ende der Staus in Sicht



Wie das LW bereits berichtete, hat das Verwaltungsgericht dem Staat in einer Enteignungssache zum Bau der Umgehungsstraße von Dippach-Gare vor kurzem in zweiter Instanz recht gegeben. Derzeit entstehen täglich lange Staus beim beschrankten Bahnübergang in der Ortsmitte.

Dieser Übergang könnte nach der Fertigstellung der Umgehungsstraße verschwinden und so unter anderem Platz machen für die Fertigstellung einer seit Jahren unvollendeten Fußgängerunterführung unter den Eisenbahngleisen.