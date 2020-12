Dippach: "Es muss weiter drehen"

Auch wenn die Pandemie auch vor den Finanzen vor Dippach nicht halt gemacht hat, will die Gemeinde weiter investieren. Und plant weiterhin den Ausbau des Parks in Schouweiler.

„Das Rad muss weiterdrehen“, sagte die Dippacher Bürgermeisterin Manon Bei-Roller (LSAP) als sie in der vergangenen Ratssitzung die Haushaltsvorlage für 2021 vorstellte. Gemeint war damit, dass die Gemeinde in 2021 trotz coronabedingter finanzieller Einbußen weiter investieren will.

Zwar stünden wegen der Pandemie für 2020 1,4 Millionen Euro weniger und für 2021 zwei Millionen Euro weniger als geplant zur Verfügung. Doch habe Dippach in den Vorjahren stark von der Gemeindefinanzreform profitiert.