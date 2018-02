(jl) - Die Dekanatskirche mag nicht der Kölner Dom sein, die Sauerwiss nicht die Rheinauen und die Kluuster auch nicht der Ale Maart, doch Diekirch wurde seinem Namen als Karnevalshochburg – zumindest für die Luxemburger Narrenwelt – am Sonntag einmal mehr vollauf gerecht.



Höchstens von einem Schauer Konfetti- oder Kamellenregen überrascht, tummelten sich zur 39. Kavalkade erneut Abertausende in den Gassen rund um den Stadtkern, um bei dem ein oder anderen Gläschen Dikkricher die fünfte Jahreszeit zu feiern. Und in Sachen Stimmung schien es Diekirch gestern durchaus mit so mancher Großstadt aufnehmen zu wollen.



Auf ihrem Zug durch die Sauerstadt waren die 53 Motivwagen, zehn Fußgruppen und vier Musikvereine jedenfalls sichtlich bemüht, den Jecken am Straßenrand in bester karnevalistischer Manier einzuheizen. Anlass zum Feiern gab es schließlich ohnehin an allen Ecken und Enden genug. So servierte sich die lokale Philharmonie municipale den Geburtstagskuchen zum 150. während des Festkorsos gleich selbst und auch der Jugendverein aus Heinerscheid hatte die Festlichkeiten zu seinem 50. Jubiläum für einen Tag an die Sauer verlegt.



Ausgelassene Stimmung herrschte aber auch bei der Landjugend aus Fouhren, die ihren Motivwagen, nach einem Einbruch ins Vereinslokal und der Zerstörung ihrer Karnevalsfiguren, also doch noch rechtzeitig zur Kavalkade fertiggestellt hatte. Als Schirmherr von Wolf und Fuchs bekam Staatssekretär Camille Gira dabei sein Fett weg.



Manch karnevalistischen Seitenhieb musste aber auch Regierungskollege Etienne Schneider einstecken, ob für die modische Farbwahl der neuen Polizeiwagen oder für seine ambitiösen Weltraumpläne, die Umweltministerin Carole Dieschbourg eventuell die Abgasbilanz vermiesen könnten, wie der Jugendverein aus Christnach mutmaßte.



Ganz im Polonaisestil zog der Korso alsdann zum Kulturzentrum Al Seeërei, wo das närrische Treiben bei bester Laune und guter Musik seine Fortsetzung bis in die späten Abendstunden fand. Ganz nach dem Motto des KV Denischt Dewischt: „Macht Platz an den Theken, hier kommen die Azteken“ ...