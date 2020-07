Aufgrund der aktuellen sanitären Krise kann die traditionelle Studentenfoire in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden.

Digitale Studentenfoire im November

Aufgrund der aktuellen sanitären Krise kann die traditionelle Studentenfoire in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden.

(rc) - Aufgrund der aktuellen sanitären Krise kann die traditionelle Studentenfoire in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden. Statt der zahlreichen Informationsstände in der LuxExpo the Box in Kirchberg findet die diesjährige Ausgabe der Studentenfoire ausschließlich virtuell statt - dies an zwei Tagen im November. Ein genaues Datum wurde noch nicht mitgeteilt.

Wie das Ministerium für Hochschulwesen und Forschung am Mittwoch mitteilt, werden die (Abschluss-)Schüler während der Foire über unterschiedliche Studien und Unis sowie über das Studentenleben im In- und Ausland informiert. Des Weiteren erhalten sie auch Informationen über etwaige Karriereperspektiven und über die aktuelle Situation im Arbeitsmarkt.

Wie genau diese virtuelle Studentenfoire aussehen wird, das teilte das Ministerium am Mittwoch noch nicht mit. "Weitere Informationen zur Organisation der Foire werden an einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht", heißt es im Schreiben.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.