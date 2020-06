In der Gemeinde Differdingen wurden zwei Grundschüler positiv auf eine Infektion mit dem Corona-Virus getestet. Nun müssen zwei Schulklassen in Quarantäne.

Differdingen: Zwei Grundschulklassen in Quarantäne

In der Gemeinde Differdingen wurden zwei Grundschüler positiv auf eine Infektion mit dem Corona-Virus getestet. Nun müssen zwei Schulklassen in Quarantäne.

(m.r.) - Zwei Schulklassen einer Grundschule in der Gemeinde Differdingen müssen wegen Covid-19-Fällen in Quarantäne gesetzt werden. Wie RTL am Montag meldet, wurde jeweils ein Schüler in den betroffenen Klassen positiv getestet.

Seit Mai: Mehrere Sekundarschüler an Covid-19 erkrankt Neun Schüler und zwei Lehrer wurden in den vergangenen Wochen positiv auf eine Infektion mit dem Corona-Virus getestet. Mehrere Krankheitsfälle gehen auf die gleiche Klasse zurück.

Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art seit Wiederaufnahme des Schulunterrichts. Bildungsminister Claude Meisch hatte gegenüber RTL bereits am Sonntag bestätigt, dass vergangene Woche in Wiltz fünf Grundschüler positiv getestet wurden. Dabei handele es sich allerdings um Familienmitglieder. Laut Meisch sei dies ein Beispiel dafür, dass das Virus sich nicht innerhalb der Schulen verbreiten würde.

In einer Antwort auf eine parlamentarische Frage hatte der Minister indes am Montag bestätigt, dass seit Mai in den Sekundarschulen elf Personen positiv auf Covid-19 getestet wurden. Neun Schüler und zwei Lehrer sind betroffen.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.