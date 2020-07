Differdingen: Zehn Verletzte bei Küchenbrand

In einer Wohnung auf dem ersten Stockwerk eines Familienhauses brannte am Freitag eine Küche. Zehn Personen mussten zur Kontrolle ins Krankenhaus.

In einer Wohnung auf dem ersten Stockwerk eines Familienhauses brannte am Freitag eine Küche. Zehn Personen mussten zur Kontrolle ins Krankenhaus.

(rc)- Insgesamt zehn Personen mussten am Freitagnachmittag ins Krankenhaus, um zu kontrollieren, ob sie nicht an einer Rauchvergiftung leiden. Ausgelöst hat das ein Brand in der Küche einer Wohnung im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Rue C.-M. Spoo in Differdingen. Das Feuer entstand wurde kurz nach 16 Uhr gemeldet.

Als die Feuerwehren aus Esch/Alzette, Niederkerschen und Sassenheim-Differdingen eintrafen, war nicht sofort klar, ob sich noch Personen im Inneren der in Flammen stehenden Wohnung befanden. Die Einsatzkräfte, die sich mithilfe einer Leiter über den Balkon Zutritt in die Wohnung verschafften, bildeten Teams - während die einen versuchten, das Feuer in der Küche zu löschen, suchten andere nach möglichen Personen in der Wohnung. Wie sich herausstellte war zu Zeitpunkt des Feuers niemand in der Wohnung.

Allerdings gab es bei dem Brand eine große Rauchentwicklung, so dass auch viel Rauch ins Innere des Gebäudes beziehungsweise ins Treppenhaus gelang. Zehn Menschen gerieten in die Schwaden, als sie durch das Treppenhaus ins Freie flüchteten. Die zehn verletzten Personen wurden daher mit fünf Krankenwagen (zwei aus Esch/Alzette, einer aus Petingen, einer aus Bettemburg, einer aus Sassenheim -Differdingen) zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.

Am Einsatzort waren auch der Notarzt aus Esch/Alzette sowie die Polizei.

