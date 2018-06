Die erste Sportgrundschule könnte in Differdingen entstehen, das war am Mittwochmorgen in der Gemeinderatssitzung zu erfahren.

Differdingen will Sportgrundschule errichten

Luc EWEN

Differdingen will die erste Sportgrundschule Luxemburgs beherbergen. Das gab Bürgermeister Roberto Traversini in der Gemeinderatssitzung am Mittwochmorgen bekannt. Ein entsprechendes Schreiben sei dieser Tage an das zuständige Ministerium gerichtet worden.

Zur Motivation für diesen Schritt nannte der Bürgermeister eine angeblich hohe Nachfrage, auch Kinder bereits im frühen Alter eine sportliche Ausbildung anzubieten. Wann und wo diese Schule den Betrieb aufnehmen könnte, dazu wollte Traversini noch nichts sagen. Weitere Informationen soll es geben, wenn das Projekt bis spruchreif ist, do Traversini.



Differdingen trägt derzeit den Titel European City of Sports.