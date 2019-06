Was passiert wenn das Niederkorner Krankenhaus in ein paar Jahren schließt? In Differdingen möchte man diese Frage im Vorfeld klären. Und erwägt bereits ein neues Krankenhaus.

Lokales 4 Min.

Differdingen will ein neues Krankenhaus

Luc EWEN Was passiert wenn das Niederkorner Krankenhaus in ein paar Jahren schließt? In Differdingen möchte man diese Frage im Vorfeld klären. Und erwägt bereits ein neues Krankenhaus.

Wenn in einigen Jahren das neue Südspidol in Esch/Alzette seinen Betrieb aufnimmt, dann will man in Differdingen nicht ohne Ersatz für das Nidderkuerer Spidol dastehen. Um solch eine Situation zu verhindern, zieht der Differdinger Schöffenrat in Erwägung, ein neues Krankenhaus zu errichten. Aber auch mit einem weiteren Lyzeum liebäugelt die Stadt. Ein kurzer Blick zurück: Es war eigentlich nur eine Randbemerkung in der vergangenen Differdinger Gemeinderatssitzung ...