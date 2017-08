(L.E.) - Zwei Fenster der normalerweise frei zugänglichen Bürgerbibliothek im Differdinger Park Dune sind mit Brettern zugenagelt, und die Türen sind verschlossen. Erneut hat es hier einen Fall von Vandalismus gegeben, wie Kulturschöffe Tom Ulveling dem LW am Mittwoch auf Nachfrage hin bestätigte.

„Dies war der dritte Vorfall dieser Art in dieser Bibliothek binnen kurzer Zeit“, so der Schöffe. Die Täter hätten in dem normalerweise nicht überwachten Raum die Fenster ein- und alles andere kurz und klein geschlagen. Ulveling sagte, dies sei kein Einzelfall. So sei kürzlich versucht worden, den Holzturm auf dem Spielplatz in Niederkorn in Brand zu stecken.



Ulveling denkt nun über Konsequenzen nach. Eine Entscheidung müsse aber der kommende Schöffenrat treffen, Ulveling erwägt, nachts verschiedene öffentliche Orte zu schließen, beziehungsweise die Möglichkeit einer Kameraüberwachung in Betracht zu ziehen.



