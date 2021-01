Differdingen und die wirtschaftliche Entwicklung

Das 1535°C wird zu klein, die Nachfrage nach Land in der neuen Aktivitätszone wächst und die Stadt hilft Gastronomen. Dies kam im Gemeinderat zur Sprache.

In der ersten Sitzung des Differdinger Gemeinderates im neuen Jahr kam am Mittwoch eine ganze Reihe an aktuellen und künftigen Projekten zur Sprache. Abgesehen von den Ausschreibungen zum Gravity-Komplex ging es unter anderem auch um den Creative Hub 1535 °C.

Anlass zur diesbezüglichen Diskussion war eine Mietvertragsverlängerung eines Unternehmens in der Kreativfabrik, welches seine Aktivitäten ausbaut und daher mehr Fläche benötigt ...