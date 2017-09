(LuWo) - Nur noch ein Monat bis zur Inbetriebnahme der „Rocade de Differdange”. Die Straßenarbeiten an der Umgehungsstraße, die parallel zur Rue Emile Mark führt und in Höhe des Einsatzzentrums in die Rue Emile Mark mündet, sind auf der letzten Zielgerade angekommen.



Zurzeit ist die beauftragte Baufirma bei der Einfahrt zum Hüttenwerk, neben der Gulf-Tankstelle, dabei den Kreisel anzulegen.

Inbetriebnahme am 5. Oktober



An der Anschlussstelle in der Rue Emile Mark entsteht eine Kreuzung mit Ampelanlage. Die offizielle Inbetriebnahme im Beisein von Minister François Bausch ist für den 5. Oktober geplant.



Bauherr ist der luxemburgische Staat und das Projekt ist mit 10,7 Millionen Euro veranschlagt. Laut Bürgermeister Roberto Traversini dauerten die Vorarbeiten ganze 15 Jahre lang. Die Angelegenheit war kompliziert, weil die Strecke über über früheres ArcelorMitta-Gelände führt.

In rund 330 Arbeitstagen konnte nun schließlich die neue 1,5 km lange neue Umgehungsstraße gebaut. Diese dürfte den Durchgangsverkehr im Fousbann Viertel entlasten.