Differdingen setzt auf private Sicherheitsfirma

Nicolas ANEN Seit Dezember ist bekannt, dass die Stadt Differdingen Kameras in ihrem Stadtzentrum installieren will. Nun werden vom 1. Juli an auch private Sicherheitsbeamte ihre Runden drehen.

Vom 1. Juli an wird in Differdingen abends ein privater Sicherheitsdienst im Auftrag der Stadt seine Runden drehen. Dabei wird es sich um eine Mannschaft von zwei Sicherheitsbeamten handeln. Patrouillieren werden sie im Bereich des Park Gerlache, der Rue Michel Rodange bis hin zum Parkplatz Contournement und dessen Fußgängerunterführung ...