Differdingen: Polizei sprengt illegale Party

Mehrere Dutzend Personen wollten im Wald eine groß angelegte, aber nicht genehmigte Party steigen lassen.

Die Polizei stoppte in der Nacht zum Samstag eine nicht genehmigte Party in Differdingen. Privatpersonen wollten im Wald an der Örtlichkeit “Um Stronk”, nahe der Montée de Wangert eine groß angelegte, aber nicht genehmigte Privatparty stattfinden lassen.

Die Polizei konnte die Veranstaltung noch vor dem vollständigen Aufbau vor Ort unterbinden. Mehrere Polizeistreifen trafen auf zirka 30 Personen, von denen sich einige der Kontrolle entzogen, indem sie durch den Wald flüchteten.

Am vorgesehenen Veranstaltungsort fand die Polizei ein Zelt, Kühlschränke und Gerüste für die Partybeleuchtung vor. Zudem wurde noch nicht installiertes DJ-Equipement, ein Stromgenerator, Flyer mit aufgelisteten DJ’s samt Uhrzeit sowie eine große Menge an alkoholischen und nicht-alkoholischen Getränken vorgefunden. Weiterhin war eine Eintrittsgebühr für die Gäste vorgesehen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden gegen die Organisatoren eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Naturschutzgesetz und die Covid-19- Regelungen erstellt. Die Örtlichkeit wurde nach dem Einräumen, in sauberem Zustand hinterlassen.

Strenge Kontrollen angekündigt Die Polizei weist darauf hin, dass nicht genehmigte Privatveranstaltungen in Naturschutzgebieten sowie wildes Campen, Grillen und sonstige gesetzeswidrige Handlungen wie illegale Müllentsorgung und Zurücklassen von Abfällen, die zum Nachteil der Natur und der Tierwelt sind, verboten sind und geahndet werden. Wie bereits vergangene Woche von der Naturverwaltung angekündigt, sollen Kontrollen in Zusammenarbeit von Beamten der Naturverwaltung und der Polizei durchgeführt werden.



