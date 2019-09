Am Mittwoch nimmt Roberto Traversini in der Gemeinderatssitzung Stellung zu den Vorwürfen über sein geerbtes Haus. Zum Anfang der Ratssitzung erklärt er, dass der PAG-Votum von Juni annulliert werden soll.

Lokales 2 Min.

Differdingen: PAG-Votum soll annulliert werden

Nicolas ANEN Am Mittwoch nimmt Roberto Traversini in der Gemeinderatssitzung Stellung zu den Vorwürfen über sein geerbtes Haus. Zum Anfang der Ratssitzung erklärt er, dass der PAG-Votum von Juni annulliert werden soll.

Am Mittwoch antwortet Roberto Traversini. Seit Tagen steht der Differdinger Bürgermeister unter Kritik. Dies wegen einem Haus, in der Route de Pétange, das er kürzlich geerbt hatte. Im Rahmen der Prozedur zum neuen allgemeinen Bebauungsplan (PAG) von Differdingen soll dieses Grundstück von einer Gartenzone in eine Wohnzone umklassiert werden. Die Opposition, allen voran DP und Déi Lénk, vermuten, dass sich der Bürgermeister hier einen persönlichen Vorteil geschaffen habe.

Rücktritt von Roberto Traversini gefordert Déi Lénk und DP Differdingen fordern den Rücktritt von Roberto Traversini als Bürgermeister. Auch die LSAP übt Kritik.

Außerdem wird Traversini vorgeworfen, Arbeiten ohne Genehmigung am Gartenhäuschen durchgeführt zu haben, das sich im Naturschutzgebiet Prënzebierg befindet. Eine Genehmigung habe er nur nachträglich beim Umweltministerium beantragt, als erste Arbeiten schon durchgeführt waren.

Weiter steht der Vorwurf im Raum, Arbeiter der lokalen Beschäftigungsinitiative CIGL, dessen Präsident Traversini ist, hätten auf dem Gelände arbeiten durchgeführt.

Am Mittwoch will Roberto Traversini in der Gemeinderatssitzung dazu Stellung nehmen. Gleich am Anfang der Sitzung ging er auf die PAG-Problematik ein.

PAG-Votum soll annulliert werden

Die Frage stellte sich, wie es mit dem neuen allgemeinen Bebauungsplan (PAG) von Differdingen weitergehen soll. Die Opposition befürchtet, dass die Prozedur nun illegal sei, weil Bürgermeister Roberto Traversini Ende Juni am ersten Votum zum neuen PAG teilgenommen hatte.

Dies, weil der neuen PAG durch die Umklassierung seines geerbten Grundstückes – von einer Gartenzone in eine Wohnzone – direkt betroffen ist. So hatte sich auch am Montag der Anwalt Georges Krieger bei RTL ausgedrückt. Ein Nachbar habe Einspruch gegen den neuen PAG vor dem Verwaltungsgericht eingelegt, so der Anwalt.

Der Stein des Anstoßes: Das Haus im Péitenger Wee in Niederkorn samt Gartenhaus. Foto: Anouk Antony

Traversini: "Es wurden keine Fehler gemacht"

Zu diesem Punkt hat Roberto Traversini Stellung bezogen. Nicht nur er selbst sei direkt vom neuen PAG betroffen, sondern auch ein weiterer Gemeinderat, erklärte er eingangs der Sitzung. Dessen Namen nannte er nicht. Wie Roberto Traversini weiter erklärte, bestätige eine Jurisprudenz, dass er und das andere Gemeinderatsmitglied am Votum hätten teilnehmen dürfen. Das wurde der Gemeinde vom Innenministerium bestätigt. "Es ist, angesichts dieser Jurisprudenz, klar, dass keine Fehler gemacht wurden”, betonte Roberto Traversini.

Aber sollte es zu einem Prozess kommen, würde viel Zeit verloren gehen. Deshalb kündigte Roberto Traversini an, dass das erste Votum zum neuen PAG annulliert werden soll. Dafür wird eine weitere Gemeinderatssitzung am 9. Oktober stattfinden. “Somit verhindern wir ein Gerichtsverfahren", so Traversini. Die PAG-Prozedur werde zwar verlängert. "Wir verlieren höchstens drei Monate”, so Traversini. Bei einem Prozess wären es aber sicherlich mehr, argumentierte er.

Die anderen Kritikpunkte an Traversini wurden bisher noch nicht angesprochen. Sie sollen erst zu Ende der Sitzung thematisiert werden. Dafür dürfte es, angesichts der langen Tagesordnung, noch etwas dauern.

Dieser Text wird im Laufe des Tages aktualisiert.